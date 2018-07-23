СМИ: Вида близок к переходу в "Ливерпуль"

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида в скором времени может присоединиться к "Ливерпулю", утверждает Sky Sports. Представители "красных" в ближайшее время вылетят в Турцию, чтобы завершить трансфер 29-летнего хорвата.

"Бешикташ" требует за футболиста 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что турецкий клуб отклонил предложение "Вест Хэма" в размере 22 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вида провел 13 игр в составе "Бешикташа" в чемпионате Турции и забил 1 гол. Он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.