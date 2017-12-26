СМИ: В 2018 году Джеко переедет в чемпионат Мексики

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в 2018 году может продолжить карьеру в "Монтеррее", утверждает El Mercurio. Руководство мексиканского клуба намерено провести активную трансферную кампанию, чтобы вернуться в борьбу за медали. Помимо 31-летнего боснийца в команду планируется пригласить полузащитника "Гвадалахары" и сборной Мексики Родолфо Писарро.

Контракт Джеко с римским клубом рассчитан до 2020 года. В этом сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.