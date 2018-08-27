СМИ: Стротмана против его воли продают в "Марсель"

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман летом будет продан в "Марсель" против своего желания, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на слова друзей игрока. По информации источника, игрок сказали им: "Меня продают. Мне придется уйти".

Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за 28-летнего хавбека 25 миллионов евро, еще 3 миллиона евро прописаны в виде бонусов. В новой команде ему будет предложен контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. Сроки соглашения не называются.

В итальянской команде Стротман выступает с 2013 года. Его нынешний котракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Зарплата голландца в "Роме" составляет 3,2 миллиона евро.

Этим летом "Рому" покинул еще один полузащитник Раджа Наингголан. Он перебрался в "Интер". Бельгиец в интервью итальянским СМИ заявлял, что решение о трансфере было принято не им, а руководством "джалоросси".