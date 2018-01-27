СМИ: "Спартак" интересуется Таарабтом

"Спартак" рассматривает полузащитника "Бенфики" Аделя Таарабта, выступающего на правах аренды за "Дженоа", в качестве потенциального новичка. Как утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский клуб попробует заполучить 28-летнего марокканца, если не сможет договориться с "Андерлехтом" по Софьяну Ханни.

В текущем сезоне Таарабт принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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