СМИ: "Спартак" и "Саутгемптон" - фавориты в борьбе за Сако

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает Le 10 Sport. Ранее ряд СМИ сообщал, что футболист этой зимой оставит "Ливерпуль", в качестве претендентов на него назывались "Кристал Пэлас", "Севилья", "Фенербахче", "Марсель", "Галатасарай" и "Лион". По информации французского источника, московский клуб и "Саутгемптон" являются фаворитами в борьбе за игрока.
Сам Сако склоняется к тому, чтобы остаться в Англии, но и переход в "Спартак" не исключает. В текущем сезоне он еще не появлялся на поле в матчах за первую команду. 28 апреля он дисквалифицирован на 30 дней после того как сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1).
Дисквалификация не была продлена, так как адвокату футболиста удалось доказать, что жиросжигательные таблетки, в которых оказался запрещенный препарат, не включены УЕФА в список запрещенных, поэтому Сако имел право их принимать. 8 июля он был оправдан и с тех пор играл только за молодежку "красных".
Ясен-Красен!
Конебомжи негодуют. Банальная зависть, как обычно. )
22:35
onlywhitespartak
Zoolord сядет на скамейку боккети , а не кутепов ! Боккети слабый защитник , у кутепова есть ошибки , но он молод и есть перспективы , так что здесь все однозначно !
21:17
Jean4
Белые дорожки... ммм
20:40
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Надо брать.А то мелькают еще белые лица,среди спартаковских массаев.))
20:24
zoolord
Наоборот реально нужен. Вот только Кутепов на лавку сядет - жаль парня, но эти явно не его категория. Однозначно тогда в центре Сако и Боккетти (русский паспорт) сильнее будут (а потом по силе Таски).
20:11
shpasic
знатный допингер)) будет наследником традиций Егора Ильича?))
20:10
Darkman79
И даром не нужен,пусть к коням идет с Еремой будут дорожки нюхать)
19:58
onlywhitespartak
Раз даже в СЭ не выделена эта новость то и они не особо верят в это ) пока у нас Родионов спортивный никого хорошего из-за границы не взять они только в России умеют договариваться (
19:53