СМИ: "Спартак" и "Саутгемптон" - фавориты в борьбе за Сако

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает Le 10 Sport. Ранее ряд СМИ сообщал, что футболист этой зимой оставит "Ливерпуль", в качестве претендентов на него назывались "Кристал Пэлас", "Севилья", "Фенербахче", "Марсель", "Галатасарай" и "Лион". По информации французского источника, московский клуб и "Саутгемптон" являются фаворитами в борьбе за игрока.

Сам Сако склоняется к тому, чтобы остаться в Англии, но и переход в "Спартак" не исключает. В текущем сезоне он еще не появлялся на поле в матчах за первую команду. 28 апреля он дисквалифицирован на 30 дней после того как сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Дисквалификация не была продлена, так как адвокату футболиста удалось доказать, что жиросжигательные таблетки, в которых оказался запрещенный препарат, не включены УЕФА в список запрещенных, поэтому Сако имел право их принимать. 8 июля он был оправдан и с тех пор играл только за молодежку "красных".