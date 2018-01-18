СМИ: Смолов может заменить Обамеянга в дортмундской "Боруссии"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". По данным Kicker, клуб рассматривает форварда сборной России в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Последний близок к переходу в "Арсенал", также интерес к нему проявляет чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд", готовый заплатить 72 миллиона евро.

Помимо Смолова, "Боруссия" также рассматривает вариант покупки форварда "Челси" Миши Батшуайи.

Главным претендентом на Смолова в зимнее трансферное окно называется "Вест Хэм". Также интерес к лучшему бомбардиру чемпионата России приписывают "Спартаку", "Зениту", "Наполи" и даже "Реалу".

В текущем сезоне Смолов провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи в чемпионате России.

Таблица переходов РФПЛ