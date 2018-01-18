04:32 | Футбол — Трансферы

СМИ: Смолов может заменить Обамеянга в дортмундской "Боруссии"

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Нападающий "Краснодара"  Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". По данным Kicker, клуб рассматривает форварда сборной России в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Последний близок к переходу в "Арсенал", также интерес к нему проявляет чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд", готовый заплатить 72 миллиона евро. 

Помимо Смолова, "Боруссия" также рассматривает вариант покупки форварда "Челси" Миши Батшуайи

Главным претендентом на Смолова в зимнее трансферное окно называется "Вест Хэм". Также интерес к лучшему бомбардиру чемпионата России приписывают "Спартаку", "Зениту""Наполи" и даже "Реалу".

В текущем сезоне Смолов провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи в чемпионате России.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Nikko45

Смолов может продолжить карьеру в Боруссии,Так он может и в МЮ и далее по списку во всех топовых чемпионатах Европы продолжить. Только на фига он им всем нужен. Что хорошо для России , совсем не означает, что хорошо для всех.

05:30

Нефилим

Да ладно вам, комментаторы. Его статистика в чемпионате России очень даже не плохая, отличная я бы сказал. И это с косоногими краснодарскими распасовщиками и недотренером Шалимовым, плюс травма была. И цена у него меньше 20, тогда как сколько нибудь нормальный нап в Европе стоит от 40. Реал не Реал, но Боруссия после продажи Обезьянга - нормальный, рабочий вариант.

05:09

Igrok Igorek

Бред. Желтеет СЭ до неузнавемости...

05:05