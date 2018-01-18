СМИ: Смолов может заменить Обамеянга в дортмундской "Боруссии"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". По данным Kicker, клуб рассматривает форварда сборной России в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Последний близок к переходу в "Арсенал", также интерес к нему проявляет чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд", готовый заплатить 72 миллиона евро.
Помимо Смолова, "Боруссия" также рассматривает вариант покупки форварда "Челси" Миши Батшуайи.
Главным претендентом на Смолова в зимнее трансферное окно называется "Вест Хэм". Также интерес к лучшему бомбардиру чемпионата России приписывают "Спартаку", "Зениту", "Наполи" и даже "Реалу".
В текущем сезоне Смолов провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи в чемпионате России.
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Nikko45
Смолов может продолжить карьеру в Боруссии,Так он может и в МЮ и далее по списку во всех топовых чемпионатах Европы продолжить. Только на фига он им всем нужен. Что хорошо для России , совсем не означает, что хорошо для всех.
05:30
Нефилим
Да ладно вам, комментаторы. Его статистика в чемпионате России очень даже не плохая, отличная я бы сказал. И это с косоногими краснодарскими распасовщиками и недотренером Шалимовым, плюс травма была. И цена у него меньше 20, тогда как сколько нибудь нормальный нап в Европе стоит от 40. Реал не Реал, но Боруссия после продажи Обезьянга - нормальный, рабочий вариант.
05:09
Igrok Igorek
Бред. Желтеет СЭ до неузнавемости...
05:05