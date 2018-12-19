СМИ: Селезнев может перейти в "Малагу"

Бывший форвард "Акхисара" Евгений Селезнев может стать игроком "Малаги", сообщают испанские СМИ.

По данным eldesmarque.com, украинец - один из основных кандидатов, которых рассматривает клуб. Указано, что переговоры могут быть непростыми, но руководство попытается убедить игрока согласиться на переход. В данный момент стороны обсуждает возможный контракт.

33-летний украинец известен по выступлениям за "Кубань", "Шахтер" и "Днепр". В текущем сезоне он провел 12 матчей за "Акхисар" во всех турнирах и забил 4 мяча. Ранее стало известно, что турецкий клуб не рассчитывает на него. Также сообщалось о его возможном переходе в "Галатасарай".

"Малага" сейчас выступает в сегунде – втором по рангу испанском дивизионе.

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