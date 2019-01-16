СМИ: "Реал" намерен вернуть Лунина из аренды в "Леганесе"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин, который выступает на правах аренды в "Леганесе", может досрочно вернуться в мадридский клуб, сообщает Marca."Сливочные" хотят вернуть 19-летнего украинца из-за возможного ухода голкипера Кико Касильи в "Лидс".

В "Реале" понимают, что Лунин в случае возвращения не будет получать игровую практику, но считают, что ему будет полезно тренироваться с футболистами основы.

Ранее сообщалось, что Лунин не намерен покидать "Леганес" в зимнее трансферное окно. Главный тренер команды Маурисио Пеллегрино также выразил надежду, что 19-летний голкипер останется в клубе до конца нынешнего сезона.

Лунин в текущем сезоне провел четыре матча за "Леганес", в которых пропустил два мяча.

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