СМИ: "Реал" хочет подписать Икарди

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Интера" Мауро Икарди. Как утверждает Diario AS, "королевский клуб" хочет укрепить атаку, поэтому попытается купить 25-летнего аргентинца следующим летом.

Отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро. Игрок может покинуть клуб, поскольку хочет играть на более высоких стадиях Лиги чемпионов - "нерадзурри" заняли третье место в группе B в текущем розыгрыше этого турнира и отправились в Лигу Европы.

В текущем сезоне Икарди провел 18 матчей за "Интер", забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи.

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