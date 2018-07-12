СМИ: "ПСЖ" взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии, чтобы удержать Неймара

"ПСЖ" стремится не допустить ухода нападающего Неймара в другой клуб. Для этого парижский клуб взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии Бруно Мацциотти, сообщает AS.

Мацциотти работает с Неймаром в рамках сборной, он лучше других осведомлен о характере и лечении травмы лодыжки, которую 26-летний бразилец получил во время февральского матча с "Марселем" (3:0).

Ранее сообщалось, что в трансфере форварда крайне заинтересован "Реал", расставшийся с нападающим Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Неймар провел 30 матчей в составе "ПСЖ" и забил 29 голов.