21:52 | Футбол — Трансферы

СМИ: "ПСЖ" взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии, чтобы удержать Неймара


"ПСЖ" стремится не допустить ухода нападающего Неймара в другой клуб. Для этого парижский клуб взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии Бруно Мацциотти, сообщает AS. 

Мацциотти работает с Неймаром в рамках сборной, он лучше других осведомлен о характере и лечении травмы лодыжки, которую 26-летний бразилец получил во время февральского матча с "Марселем" (3:0). 

Ранее сообщалось, что в трансфере форварда крайне заинтересован "Реал", расставшийся с нападающим Криштиану Роналду

В минувшем сезоне Неймар провел 30 матчей в составе "ПСЖ" и забил 29 голов.

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