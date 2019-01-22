СМИ: "ПСЖ" отказался от приобретения Паредеса

"ПСЖ" отказался от приобретения полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Как утверждает L'Equipe, парижский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке "Эвертона" Идриссе Гейе.

"ПСЖ" не устроила сумма, которую "Зенит" требовал за Паредеса. Петербургский клуб просил за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро. Еще одним претендентом на хавбека является "Челси".

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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