10:20 20 января | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Перес планирует продать Роналду в Китай

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Испанское издание Don Balon заявляет, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает вариант с продажей форварда Криштиану Роналду​. Португалец в сезоне-2018/19 может перейти в один из китайских клубов, так как Перес планирует заработать большие деньги на продаже лидера. В прошлом году за Роналду предлагали порядка 300 миллионов евро, однако клуб ответил отказом, и в ноябре Роналду продлил контракт до 2021 года.

31-летний футболист выступает за "Реал" с 2009 года, всего провел за команду 370 матчей, в которых забил 382 мяча и отдал 120 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

его сейчас могут и продать, потом уже будет поздно!!

16:28 20 января

Zangezi

Надо сейчас продавать, пока рынок перегрет.

14:55 20 января

armi

ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!

12:58 20 января

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