СМИ: Перес планирует продать Роналду в Китай

Испанское издание Don Balon заявляет, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает вариант с продажей форварда Криштиану Роналду​. Португалец в сезоне-2018/19 может перейти в один из китайских клубов, так как Перес планирует заработать большие деньги на продаже лидера. В прошлом году за Роналду предлагали порядка 300 миллионов евро, однако клуб ответил отказом, и в ноябре Роналду продлил контракт до 2021 года.

31-летний футболист выступает за "Реал" с 2009 года, всего провел за команду 370 матчей, в которых забил 382 мяча и отдал 120 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.