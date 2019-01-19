СМИ: Паредес - не приоритетный вариант для "ПСЖ"

"ПСЖ" не рассматривает полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса как приоритетный вариант для усиления в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. Главной трансферной целью для парижан является хавбек "Боруссии" из Дортмунда Юлиан Вайгль.

Паредес и игрок "Сельты" Станислав Лоботка рассматриваются как альтернатива Вайглю. За немца "ПСЖ" не может выложить больше 30 миллионов евро, чтобы не выйти за финансовый fair play, "Боруссия" же не готова платить такую сумму.

Вайгль в нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол, пропустив большую часть чемпионата из-за травмы.

На счету Паредеса 22 матча, 4 гола и 5 передач во всех турнирах.