СМИ: Облак может покинуть "Атлетико" зимой

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в январе может покинуть мадридский клуб. Как утверждает Marca, 25-летний словенец недоволен тем, что красно-белые до сих пор не предложили ему улучшенный контракт.

Он уже сообщил о своем намерении руководству клуба. Текущее соглашение Облака с "Атлетико" рассчитано до 2021 года. Отступные за голкипера составляют 100 миллионов евро.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Облак провел 17 матчей за "Атлетико" и пропустил 16 голов.

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