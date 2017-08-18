СМИ: Ньянг отказал "Спартаку" и выбрал "Торино"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг принял решение не переходить в московский "Спартак", сообщает Sky Sport Italia. Игрок сообщил руководству, что не поедет на медосмотр в римскую клинику "Вилла Стюарт", о чем ранее договорились клубы. Вместо этого 22-летний француз планирует перейти в "Торино", несмотря на то, что предложение итальянцев на 6 миллионов евро ниже.

Ранее "СЭ" сообщал, что Ньянг после прохождения медосмотра подпишет контракт с чемпионами России на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера должна была составить 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.