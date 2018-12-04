СМИ: "Милан" хочет подписать двух игроков "Челси"

"Милан" заинтересован в подписании двух игроков "Челси", сообщает calciomercato. "Россонери" хотят приобрести полузащитников "синих" Темуе Бакайоко и Сеска Фабрегаса.

"Милан" готов предложить 10 миллионов евро за 31-летнего Фабрегаса, однако пока не может договориться с представителями хавбека по заработной плате. 24-летний Бакайоко выступает за "россонери" на правах аренды, рассчитаной на один сезон: клуб собирается выкупить его за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабрегас провел 10 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Бакайоко принял участие в 15 встречах в составе "Милана" и не отметился результативными действиями.

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