СМИ: Ляпорт отклонил предложение "Барселоны" ради перехода в "Реал"

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт отказался от перехода в "Барселону" из-за желания продолжить карьеру в "Реале", сообщает Don Balon. По информации источника, в услугах 23-летнего французского игрока обороны заинтересован главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан.

Отмечается, что сделка может быть оформлена зимой, поскольку игрок может быть дозаявлен для участия в Лиге чемпионов. Летом сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Челси" и "Манчестер Сити". Контракт Ляпорта с "Атлетиком" рассчитан до конца сезона-2019/20.

В сезоне-2017/18 защитник принял участие в пяти матчах, забив 1 гол.