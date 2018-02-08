СМИ: Левандовски хочет перейти в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Реал", утверждает Marca. По информации источника, 29-летний футболист сам изъявил желание стать игроком мадридской команды.

Ранее Marca сообщала, что мюнхенцы готовы летом 2018 года отпустить польского форварда в "Королевский клуб".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Левандовски провел 30 матчей, забил 25 голов и отдал одну результативную передачу.