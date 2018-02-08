СМИ: Левандовски хочет перейти в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Реал", утверждает Marca. По информации источника, 29-летний футболист сам изъявил желание стать игроком мадридской команды.
Ранее Marca сообщала, что мюнхенцы готовы летом 2018 года отпустить польского форварда в "Королевский клуб".
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Левандовски провел 30 матчей, забил 25 голов и отдал одну результативную передачу.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А перейдет в Лех! Реалу он ненужен, даже бесплатно.
20:42
баламошка
А до этого врал, что с децтва за Спартак(
20:25
Бармалей3000
от Месси Реал не откажется!!!
20:05
Урфин Джюс
Все хотят перейти в Реал...
19:39
КирпичИнвест
Дзюба тоже хочет. И Манчини не против. Только зачем Реалу 30-тилетние дедушки. Если уж брать, то не старше 27-ми.
19:30