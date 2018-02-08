19:19 | Футбол — Трансферы

СМИ: Левандовски хочет перейти в "Реал"

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Реал", утверждает Marca. По информации источника, 29-летний футболист сам изъявил желание стать игроком мадридской команды.

Ранее Marca сообщала, что мюнхенцы готовы летом 2018 года отпустить польского форварда в "Королевский клуб".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Левандовски провел 30 матчей, забил 25 голов и отдал одну результативную передачу.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

А перейдет в Лех! Реалу он ненужен, даже бесплатно.

20:42

баламошка

А до этого врал, что с децтва за Спартак(

20:25

Бармалей3000

от Месси Реал не откажется!!!

20:05

Урфин Джюс

Все хотят перейти в Реал...

19:39

КирпичИнвест

Дзюба тоже хочет. И Манчини не против. Только зачем Реалу 30-тилетние дедушки. Если уж брать, то не старше 27-ми.

19:30