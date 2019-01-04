СМИ: "Лестер" и "Брайтон" интересуются защитником "Карабаха" Геррье

Защитник "Карабаха" Уайльд-Дональд Геррье может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает azerisport.com. На него претендуют "Лестер" и "Брайтон", а также турецкий "Эрзурумспор".

Сообщается, что "Лестер" готов отдать за игрока пять миллионов евро. Если переговоры между клубами завершатся успешно, то футболист на следующей неделе отправится в Англию на медобследование.

29-летний игрок сборной Гаити в текущем сезоне провел 23 матча за "Карабах" и забил два мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает летом 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тысяч евро.

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