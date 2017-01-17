СМИ: "Краснодар" заплатит 2 миллиона евро за форварда "Эльфсборга"

Нападающий "Эльфсборга" Виктор Клаэссон близок к переходу в "Краснодар", утверждает Sport Bladet. 25-летний швед обойдется российскому клубу в 18 миллионов шведских крон плюс 2 миллиона в качестве бонусов (20 миллионов шведски крон это 2,1 миллиона евро. - Прим. "СЭ"). Кроме того, игроку предложена зарплата в 5 миллионов шведских крон в год (530 тысяч евро. - Прим. "СЭ"). В прошлом году Клаэссон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.