12:53 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Краснодар" заплатит 2 миллиона евро за форварда "Эльфсборга"

0
0
0
1

Нападающий "Эльфсборга" Виктор Клаэссон близок к переходу в "Краснодар", утверждает Sport Bladet. 25-летний швед обойдется российскому клубу в 18 миллионов шведских крон плюс 2 миллиона в качестве бонусов (20 миллионов шведски крон это 2,1 миллиона евро. - Прим. "СЭ"). Кроме того, игроку предложена зарплата в 5 миллионов шведских крон в год (530 тысяч евро. - Прим. "СЭ"). В прошлом году Клаэссон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а как же академия Краснодара и собственные воспитанники, о которых с таким упорством твердит Арутюнян?

13:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ