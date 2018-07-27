СМИ: Кавани открыт к переговорам с "Реалом"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани открыт к переговорам с "Реалом", утверждает AS. "Королевский клуб" рассматривает 31-летнего уругвайца в качестве замены форварду Криштиану Роналду, перешедшему в "Ювентус".
По мнению руководства "Реала", Кавани является дешевой альтернативой нападающим "ПСЖ" Неймару и Кильяну Мбаппе, которые ранее рассматривались как приоритетные кандидаты на переход в мадридский клуб.
В минувшем сезоне Кавани провел 48 матчей в составе "ПСЖ" и забил 40 голов.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Криштиану Роналду
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Кильян Мбаппе