СМИ: Кавани открыт к переговорам с "Реалом"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани открыт к переговорам с "Реалом", утверждает AS. "Королевский клуб" рассматривает 31-летнего уругвайца в качестве замены форварду Криштиану Роналду, перешедшему в "Ювентус".

По мнению руководства "Реала", Кавани является дешевой альтернативой нападающим "ПСЖ" Неймару и Кильяну Мбаппе, которые ранее рассматривались как приоритетные кандидаты на переход в мадридский клуб.

В минувшем сезоне Кавани провел 48 матчей в составе "ПСЖ" и забил 40 голов.