СМИ: Канга будет зарабатывать в "Црвене Звезде" 600 тысяч евро в год

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает "Спортски Журнал". По условиям соглашения хавбек будет зарабатывать 600 тысяч евро в год. Продолжительность договора не уточняется.

Также белградцы хотят переподписать контракты с Митчеллом Дональдом, Дамьеном Ле Таллеком и Славолюбом Срничем.

Ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна в переходе Канга был заинтересован "Спартак". Напомним, что габонец уже выступал в России. С 2013 по 2016 год он играл в "Ростове".