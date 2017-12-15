04:45 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Иртыш", кроме Карпина, может возглавить Заваров


Одним из кандидатов на пост главного тренера павлодарского "Иртыша" является Александр Заваров, сообщает kazfootball.kz. Последним местом работы специалиста была сборная Украины, где он работал в качестве ассистента Михаила Фоменко.

Ранее "СЭ" сообщал, что казахстанскую команду может возглавить экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин. В пресс-службе павлодарского клуба подтвердили эту ифнвормацию. Россиянин в четверг провел встречу с руководстовом. Решение о главном тренере будет принято в ближайшие дни.

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