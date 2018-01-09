СМИ: Икарди прошел медосмотр для "Реала"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди прошел медицинское обследование для "Реала", сообщает Daily Express. 24-летний игрок может пополнить состав "Королевского клуба" уже на этой неделе. Сделка оценивается в 110 миллионов евро.

Тем не менее отмечается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не поддерживает инициативу покупки аргентинца и продолжает доверять основному форварду команды Кариму Бензема.

В этом сезоне Икарди провел за "Интер" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.