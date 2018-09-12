СМИ: Гюндоган откажет "Барселоне" и продлит контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган хочет продлить контракт с "горожанами". Как утверждает The Sun, переговоры между 27-летним немцем и манчестерским клубом по новому соглашению скоро начнутся.

При этом Гюндоган откажет "Барселоне", которая с недавних пор проявляет интерес к этому футболисту.

Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе "горожан" он становился чемпионом Англии.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за "Манчестер Сити" и отметился одной результативной передачей.

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