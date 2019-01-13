СМИ: "Фулхэм" хочет вернуть Бабела в Англию

"Фулхэм" планирует взять в аренду у "Бешикташа" нападающего Райана Бабела, сообщает De Telegraaf. Лондонцы хотят подписать полугодичное соглашение с 32-летним голландцем.

Клубы уже провели предварительные переговоры, а сам Бабел 15 января отправится на медосмотор, по результатам кторого будет принято окончательное решение. В этом сезоне голландец забил 4 гола в 12 матчах турецкой суперлиги.

Бабел ранее выступал в Англии за "Ливерпуль". С 2007 по 2011 год он провел за "красных" 91 матч в чемпионате, в которых забил 13 мячей.