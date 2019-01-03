СМИ: Эль-Хаддади не продлевает контракт с "Барселоной" и перейдет в "Севилью"

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади не станет продлевать контракт с каталонским клубом и планирует уйти в "Севилью"​ на правах свободного агента, сообщает Cope. Контракт 23-летнего испанского футболиста с сине-гранатовыми истекает летом 2019 года

Эль-Хаддади отклонил предложение каталонского клуба с зарплатой в три миллиона евро и заключил предварительное соглашение с "Севильей".

В текущем сезоне форвард сыграл в семи матчах за "Барселону", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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