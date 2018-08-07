СМИ: "Дженоа" готов отпустить Лаксальта в "Зенит" за 20 миллионов евро

Руководство "Дженоа" готово продать полузащитника Диего Лаксальта за 20 миллионов евро, утверждает Gazzetta dello Sport. Издание отмечает, что запрашиваемую сумму готов заплатить только "Зенит".

По неофициальной информации, питерцы уже предложили хавбеку зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Ожидается, что переговоры между клубами могут продвинуться на этой неделе.

Вместе с тем, генуэзцы уже начали поиски замену Лаксальту. В качестве потенциальных сменщиков уругвайца Среди кандидатов на переход в клуб называются защитник и полузащитник "Милана" Лука Антонелли и Андреа Бертолаччи.

Лаксальт выступает за "Дженоа" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Лаксальт выбирает между "Зенитом" и Англией, а Ханни задумался об уходе?