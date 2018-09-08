СМИ: Дибала хочет перейти в "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заинтересован в переходе в "Реал". Как утверждает портал Goal, 24-летний аргентинец разочарован потерей места в стартовом составе туринского клуба после перехода форварда Криштиану Роналду.

Сообщается, что Дибала изначально хотел перейти в "Барселону", однако каталонский клуб не проявил интереса к этому футболисту, после чего тот решил сосредоточить внимание на "Реале".

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в составе туринского клуба и не отметился результативными действиями.

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