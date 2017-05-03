СМИ: де Хеа не хочет переходить в "Реал"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не хочет переходить в "Реал", сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что голкипер попросил руководство "МЮ" провести переговоры с мадридцами на предмет трансфера. "Реал" уже предпринимал попытку купить де Хеа прошлым летом, но из-за технической ошибки не смог провести трансфер до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что "МЮ" уже ищет варианты замены де Хеа. В качестве альтернативы называются Каспер Шмайхель из "Лестера", Ян Облак из "Атлетико" и ряд других голкиперов.