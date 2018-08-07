СМИ: Черышев может вернуться в "Валенсию"

Нападающий "Вильярреала" Денис Черышев может перейти в "Валенсию", за которую уже выступал на правах аренды в 2016 году. Как утверждает Gol digital, в приобретении 27-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер "летучих мышей" Марселино.

Ранее сообщалось, что на российского форварда также претендуют "Эвертон" и "Реал Сосьедад".

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной России, где сыграл в 5 матчах и отметился 4 забитыми мячами.