СМИ: "Челси" предложит за Левандовски 100 миллионов фунтов

"Челси" готов выложить 100 миллионов фунтов (114 миллионов евро) за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, утверждает The Telegraph. Ранее сообщалось, что польский форвард - главная трансферная цель лондонцев в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется "ПСЖ". При этом "Реал" отказался от его приобретения. 29-летний игрок в завершившемся сезоне провел 30 матчей в бундеслиге и забил 29 мячей при двух голевых передачах.

Если сделка состоится на указанных условиях, то Левандовски станет самой дорогой покупкой клуба английской премьер-лиги, обойдя Поля Погба, который перешел в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов.