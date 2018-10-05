СМИ: "Бавария" нашла замену Роббену

"Бавария" может приобрести нападающего "Ромы" Дженгиза Юндера, утверждает calciomercato. 21-летний турок рассматривается тренерским штабом мюнхенского клуба в качестве замены полузащитнику Арьену Роббену.

"Бавария" готова предложить 60 миллионов евро за турецкого форварда. Другими претендентами на игрока являются "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В текущем сезоне Юндер провел 7 матчей за "Рому", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Роббен принял участие в 9 играх за "Баварию", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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