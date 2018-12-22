СМИ: "Бавария" намерена приобрести Павара

"Бавария" собирается подписать защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает ESPN.

По данным источника, сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 35 миллионов евро. Немецкий клуб готов выплатить ее летом 2018 года. Также есть вероятность перехода зимой, но она не слишком велика, так как игрок понадобится "Штутгарту" в борьбе за выживание.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Штутгарт". Вместе со сборной Франции он стал победителем ЧМ-2018.

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