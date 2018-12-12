СМИ: "Барселона" проявляет интерес к Компани

"Барселона" может подписать защитника "Манчестер Сити" Венсана Компани, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, "Барса" провела предварительные переговоры с игроком. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона, после чего он сможет уйти бесплатно. О новом контракте стороны пока не договорились. Бельгиец считает, что он еще может провести несколько лет на высоком уровне, но с будущим пока не определился.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел 11 матчей за "Сити" во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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