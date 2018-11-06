СМИ: "Барселона" попытается приобрести Сарабию у "Севильи" в случае ухода Малкома

"Барселона" проявляет интерес к вингеру "Севильи" Пабло Сарабии, сообщают испанские СМИ.

По информации Don Balon, переход может состояться, если в январе "Барсу" покинет Малком. Бразилец, как сообщалось ранее, жалеет, что "Барселоне" удалось переубедить его и сорвать договоренности о переходе из "Бордо" в "Рому" и желает все же перейти в римский клуб.

В текущем сезоне 26-летний Пабло Сарабия провел 19 матчей за "Севилью" и забил 13 мячей при шести голевых передачах.

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