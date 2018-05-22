23:25 22 мая | Футбол — Трансферы

СМИ: Анчелотти приехал на подписание контракта с "Наполи"

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Экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти прибыл в Рим на встречу с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом, сообщает Corriere dello Sport. В резиденции бизнесмена находятся также агент тренера и генеральный директор клуба.

Переговоры о контракте велись сегодня с самого утра. В середине дня стороны сделали перерыв, а после 9 вечера Анчелотти дал согласие на подписание соглашения. 

В настоящий момент тренером "Наполи" является Маурицио Сарри. Ранее СМИ сообщали, что интерес к специалисту проявляют несколько клубов, среди которых "Челси" и "Зенит".

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Millwall82

Сарри значит в Зените.

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