Швайнштайгер продолжит карьеру в MLS

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в клубе MLS, сообщает Chicago Tribune. 32-летний футболист подпишет контракт с клубом "Чикаго" по схеме "1+1" с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.

Уже на следующей неделе немецкий игрок присоединится к команде. Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных.