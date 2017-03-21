08:20 | ФУТБОЛ — Трансферы

Швайнштайгер продолжит карьеру в MLS

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в клубе MLS, сообщает Chicago Tribune. 32-летний футболист подпишет контракт с клубом "Чикаго" по схеме "1+1" с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.

Уже на следующей неделе немецкий игрок присоединится к команде. Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных.

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