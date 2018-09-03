Шандор Варга: "Уход Промеса - весомая потеря для российского чемпионата"

Агент Шандор Варга отметил, что экс-форвард "Спартака" Квинси Промес был одним из самых ярких игроков чемпионата России. Голландец ранее перешел в "Севилью" и уже успел дебютировать в составе новой команды. Он провел 3 минуты на поле в матче с "Бетисом" (0:1).

- Промес такой футболист, который способен заиграть в любом европейском чемпионате, - сказал "Известиям" Варга. - Он переехал в более сильный чемпионат, и для него это прогресс. Конечно, для российского чемпионата это весомая потеря. РПЛ покинул один из самых ярких футболистов.