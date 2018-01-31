Шандор Варга: "Смоловым интересовались "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и Венгер"

Известный агент Шандор Варга рассказал "СЭ", что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер спрашивал его мнение о форварде "Краснодара" и сборной России Федоре Смолове. По его словам, до закрытия трансферного окна форвард еще может оказаться в одном из английских клубов.

- Что в Англии слышно по поводу перехода Смолова?

– Знаю, что много клубов реально рассматривали его кандидатуру. Так что ничего еще не ясно. До закрытия трансферного окна все еще может произойти. Федор уже готов играть на уровне АПЛ.

– А какие клубы им интересовались?

– "Вест Хэм", "Кристал Пэлас". Точно знаю, что Рой Ходжсон заинтересовался Смоловым. А еще Арсен Венгер спрашивал у меня про этого нападающего. Еще "Эвертон". В целом, 6-7 команд. У Федора хороший агент, который довольно легко общается с английскими клубами. Так что я не сильно удивлюсь, если зимой форвард "Краснодара" все же окажется в Англии.

– Венгер у вас спрашивал мнение о Смолове?

– И у меня, и у Станислава Черчесова. Мы встречались все вместе. Венгер интересовался Федором. Его голы в ворота Испании в контрольном матче произвели впечатление на англичан.

– Венгер держит на карандаше и Смолова, и Головина?

– Да. Он посетит чемпионат мира в России, воочию, думаю, за ними понаблюдает. Если Смолов и Головин проявят себя так же, как Аршавин на Евро-2008, то Венгер может их позвать. Кстати, когда Зинченко было 17 лет, Арсен мне звонил и спрашивал про него. Тогда в юношеской Лиге чемпионов "Шахтер" обыграл "Арсенал". Венгер посмотрел 20 минут и сказал: мне нужен этот парень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)