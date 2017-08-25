Сергей Фурсенко: "Будут ли еще покупки? Все в этой жизни возможно"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" отметил, что петербургский клуб еще не завершил работу на трасферном рынке. Также руководитель заявил, что на данный момент нападающий Артем Дзюба является игроком "Зенита", несмотря на слухи о его трансфере.

– Вопрос про трансферы – в "Зените" еще будут новички?

– Мы будем работать по трансферам до конца заявочной кампании, – сказал Фурсенко. – Кого-то отдаем, кого-то приобретаем.

– Так будут еще покупки?

– Все в этой жизни возможно.

– Дзюба точно остается в команде или может уйти в аренду?

– Пока в этом вопросе никаких изменений нет. Если будут – вы о них сразу узнаете.

Сергей Фурсенко: "Соперники сильные. Но "Зенит" должен выходить из группы"