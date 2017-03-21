Сердар Азмун: "Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун подчеркнул, что не хотел переходить в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно даже в том случае, если бы от английского клуба поступило конкретное предложение. По словам иранского форварда, он хочет развиваться как игрок.
– Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно, – приводит sc.qa слова Азмуна. – В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.
Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе.
Rosss
В ТОП-клубе? Если только за дубль..
19:03
Mundial
пусть ростов его толкнет за лямов 20-25 - всем выгодно будет
18:52
rashlim
Только если вместе с Бердыевым.
18:44
Непорочный как ТИ
зазвездился, на бая курбана до пенсии батрачить будешь
18:44
alexscifo
В FIFA 2017?
18:35