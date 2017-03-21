18:24 | ФУТБОЛ — Трансферы

Сердар Азмун: "Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун подчеркнул, что не хотел переходить в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно даже в том случае, если бы от английского клуба поступило конкретное предложение. По словам иранского форварда, он хочет развиваться как игрок.

– Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно, – приводит sc.qa слова Азмуна. – В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.

Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Rosss

В ТОП-клубе? Если только за дубль..

19:03

Mundial

пусть ростов его толкнет за лямов 20-25 - всем выгодно будет

18:52

rashlim

Только если вместе с Бердыевым.

18:44

Непорочный как ТИ

зазвездился, на бая курбана до пенсии батрачить будешь

18:44

alexscifo

В FIFA 2017?

18:35

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