Сердар Азмун: "Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун подчеркнул, что не хотел переходить в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно даже в том случае, если бы от английского клуба поступило конкретное предложение. По словам иранского форварда, он хочет развиваться как игрок.

– Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно, – приводит sc.qa слова Азмуна. – В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона.

Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе.