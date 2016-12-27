"Сельта" и "Галатасарай" поспорят за форварда сборной Чили

Нападающий "Хоффенхайма" и сборной Чили Эдуардо Варгас изъявил желание покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Согласно изданию AS, футболист недоволен отсутствием игровой практики и хочет сменить клубную прописку в самое ближайшее время.

По информации источника, главным претендентом на 27-летнего игрока являлся "Галатасарай", но предложение о переходе Варгаса сделала и "Сельта". В испанском клубе уже выступают три игрока сборной Чили, поэтому теперь именно этот коллектив считается фаворитом в борьбе за форварда "Хоффенхайма".