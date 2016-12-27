19:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Сельта" и "Галатасарай" поспорят за форварда сборной Чили

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Нападающий "Хоффенхайма" и сборной Чили Эдуардо Варгас изъявил желание покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Согласно изданию AS, футболист недоволен отсутствием игровой практики и хочет сменить клубную прописку в самое ближайшее время.

По информации источника, главным претендентом на 27-летнего игрока являлся "Галатасарай", но предложение о переходе Варгаса сделала и "Сельта". В испанском клубе уже выступают три игрока сборной Чили, поэтому теперь именно этот коллектив считается фаворитом в борьбе за форварда "Хоффенхайма".

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