"Ростов" близок к приобретению 18-летнего иранского полузащитника?

Игрок команды "Зоб Ахан" Реза Шекари в ближайшее время может стать игроком "Ростова", сообщает Tasnim News Agency. Российский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом и в ближайшее время 18-летний игрок пройдет медицинский осмотр.

В 2015 году британские СМИ включили Шекари в список 50-ти перспективных игроков мира. Также иранцем интересовались "Лестер" и "Базель". В профиле игрока на портале transfermarkt отмечается, что он уже подписал контракт с командой и перешел в российский клуб бесплатно.