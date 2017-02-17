22:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ростов" близок к приобретению 18-летнего иранского полузащитника?

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Игрок команды "Зоб Ахан" Реза Шекари в ближайшее время может стать игроком "Ростова", сообщает Tasnim News Agency. Российский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом и в ближайшее время 18-летний игрок пройдет медицинский осмотр.

В 2015 году британские СМИ включили Шекари в список 50-ти перспективных игроков мира. Также иранцем интересовались "Лестер" и "Базель". В профиле игрока на портале transfermarkt отмечается, что он уже подписал контракт с командой и перешел в российский клуб бесплатно.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sars882

zhenka20021981 цирк уехал, а тебя забыли?

22:56

Вопреки

zhenka20021981 Ты прямо из Кащенко слюной брызжешь ? Жаба давит, униженного и оскорбленного успехами Бердыева с банкротом - "Ростовом", глядя на очередной позор своих "великих" ? Лечись, убогий.

22:50

zhenka20021981

Блин, Иран не успевает рожать футболистов. У Бикеича уже карман распух, новые рынки осваивает. Бакшиш, бакшиш, везде бакшиш. Лишь здесь старуха не достанет, не унизит гвардейца.

22:42

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