"Ростов" близок к приобретению 18-летнего иранского полузащитника?

Игрок команды "Зоб Ахан" Реза Шекари в ближайшее время может стать игроком "Ростова", сообщает Tasnim News Agency. Российский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом и в ближайшее время 18-летний игрок пройдет медицинский осмотр.
В 2015 году британские СМИ включили Шекари в список 50-ти перспективных игроков мира. Также иранцем интересовались "Лестер" и "Базель". В профиле игрока на портале transfermarkt отмечается, что он уже подписал контракт с командой и перешел в российский клуб бесплатно.
sars882
zhenka20021981 цирк уехал, а тебя забыли?
22:56
Вопреки
zhenka20021981 Ты прямо из Кащенко слюной брызжешь ? Жаба давит, униженного и оскорбленного успехами Бердыева с банкротом - "Ростовом", глядя на очередной позор своих "великих" ? Лечись, убогий.
22:50
zhenka20021981
Блин, Иран не успевает рожать футболистов. У Бикеича уже карман распух, новые рынки осваивает. Бакшиш, бакшиш, везде бакшиш. Лишь здесь старуха не достанет, не унизит гвардейца.
22:42