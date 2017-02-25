Роман Асхабадзе: "Тереку" – твердая "четверка" за Беришу и Оздоева!"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он высоко отозвался о работе "Терека", особенно в связи с арендой Магомеда Оздоева у "Рубина".

– Учитывая возможности грозненского клуба, никогда не тратившего сумасшедшие деньги на новичков и не совершавшего бездумных покупок, его работу оценю высоко, – сказал Асхабадзе. – Удалось усилить необходимые позиции двумя сильными игроками – Беришей из "Анжи" и Оздоевым из "Рубина".

Магомед, на мой взгляд, один из лучших в премьер-лиге в своем амплуа, пусть и не получал в последнее время, к сожалению, достаточной практики. "Терек" не раздул зарплатную ведомость, сохранил поступательное движение вперед. Ушел Брызгалов – но для команды это потерей не станет. Твердая "четверка"! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"