Рэзван Луческу: "Витсель еще может вернуться в Европу"

Главный тренер "Ксанти" Рэзван Луческу, сын главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, считает, что от перехода Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выиграли и футболист, и клуб. По мнению Рэзвана Луческу, бельгиец в будущем может вернуться в Европу.

- Ничего удивительного в том, что Витсель уехал в Китай, - цитирует dolcesport.ro Луческу-младшего. - Если у вас контракт на 4 миллиона и клуб предлагает вам 20, это же в пять раз больше. Нужно думать о жизни и семье. К тому же он еще может вернуться в Европу и играть на высшем уровне.

Многие игроки, получавшие такие контракты, не утрачивали своей страсти и возвращались в Европу. Много примеров с арабскими странами. Футболисты возвращались и демонстрировали высокий уровень. Для "Зенита" это очень хорошая сделка, ведь у Витселя оставалось 6 месяцев контракта, и летом они бы потеряли его бесплатно.