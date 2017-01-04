Рэзван Луческу: "Витсель еще может вернуться в Европу"

Главный тренер "Ксанти" Рэзван Луческу, сын главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, считает, что от перехода Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выиграли и футболист, и клуб. По мнению Рэзвана Луческу, бельгиец в будущем может вернуться в Европу.
- Ничего удивительного в том, что Витсель уехал в Китай, - цитирует dolcesport.ro Луческу-младшего. - Если у вас контракт на 4 миллиона и клуб предлагает вам 20, это же в пять раз больше. Нужно думать о жизни и семье. К тому же он еще может вернуться в Европу и играть на высшем уровне.
Многие игроки, получавшие такие контракты, не утрачивали своей страсти и возвращались в Европу. Много примеров с арабскими странами. Футболисты возвращались и демонстрировали высокий уровень. Для "Зенита" это очень хорошая сделка, ведь у Витселя оставалось 6 месяцев контракта, и летом они бы потеряли его бесплатно.
shpasic
Оскар, Тевес, Рамирес, Алекс Тейшейра, Фреди Гуарин, Демба Ба, Жервиньо, Джексон Мартинес, Грационо Пелле, Ахмедов, Йылмаз, Осамоа Гьян, Обефами Мартинс, Сейду Кейта - все они загубили свои карьеры.
17:50
Вопреки
Да ненужно оправдывать ни Витселя, ни Зенит... похоронил бегунок за баблом свою карьеру еще когда переехал в Питер, выбрав деньги. Витсель, как и ранее Халк, еще раз подтверждает, что все эти игрочишки выбирают не великие клубы, а ехали в Питер за баблом, а не играть... Деньги для них на первом месте, в отличие от того же Рональдо и других больших футболистов, а треп о "чести играть в таком большом клубе как Зенит", ни что иное как оправдание своих мерзких намерений срубить халявные миллионы от "народного достояния", которое, даже продав двух "португальских" засланцев китайцам, не отбил ту сотню миллионов евро, что подарил своим португальским компаньонам. А сейчас кичатся, что получили 21 мил... думают народ забыл сколько за них отдали ? Позорники. Остальные миллионы, что не отбили, нужно высчитать из карманов "супер-управленцев" газпромовских и зенитовских... но московские земляки как-будто с шорами на глазах - сотни миллионов за игроков, стадион выбрасываются на чьи-то счета (на ветер), но никого еще не отстранили от футбола (хотя бы), не говоря уже от кормушки. Рыбак-рыбака ???
17:39