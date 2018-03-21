"Реал" может заплатить 60 миллионов за основного вратаря сборной Бразилии

"Реал" проявляет интерес к вратарю "Ромы" Алиссону, сообщает Corriere dello Sport. Мадридцы готовы выложить за него 60 миллионов евро и предложить 5-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Алиссон - основной голкипер сборной Бразилии. На его счету 22 матча за национальную команду, включая 16 из 18 игр отборочного турнира чемпионата мира-2018.

На данный момент ворота "Реала" защищает Кейлор Навас, однако в клубе ищут замену костариканцу, которому в декабре исполнился 31 год. Ранее основным вариантом для мадридцев назывался Давид де Хеа из "Манчестер Юнайтед".