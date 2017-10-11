"Реал" готов включить Бэйла, Бензема и Модрича в сделку по Кейну

"Реал" намерен подписать контракт с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном, сообщает Diario Gol. По информации источника, английский клуб не станет продавать форварда, включенного в список номинантов на "Золотой мяч", меньше чем за 200 миллионов евро.
По этой причине президент мадридцев Флорентино Перес собирается провести обмен со "шпорами" - он намерен включить в сделку по переходу 24-летнего англичанина Гарета Бэйла, Карима Бензема и Луку Модрича. Суммарная трансферная стоимость трех игроков "королевского клуба" составляет 180 миллионов евро (Бензема - 60, Бэйл - 80, Модрич - 40; по данным transfermarkt.de. - Прим. "СЭ").
Отметим, что Бэйл и Модрич уже выступали за "Тоттенхэм". Валлиец защищал цвета лондонцев с 2007 по 2013 год, а хорват - с 2002 по 2012 год. Накануне появлись сообщения о том, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан готов выставить Бэйла на трансфер.
- Реал (Футбол)
- Тоттенхэм
- Зинедин Зидан
- Карим Бензема
- Гарет Бэйл
- Лука Модрич
- Флорентино Перес
- Харри Кейн
shpasic
в Реале с Модричем даже Дзюба будет по 20-30 мячей за сезон класть.
12:59
Бней Иегуда
Модричу 32, через год его место в Китае будет.)) Сделка стоящая, Кейну всего 24!
12:55
vasiunchik
Какой подарок для Тотена! Совсем крышу рвет у старика Переса!
12:49
Слоня
Если Модрича отдать, то Зидану в центр поля самому выходить придется.
12:38
moistavkir
Заработок на футбольных ставках ---- moistavki.ru
12:36
shpasic
отдать Модрича? Перес сбрендил что ли?
12:34