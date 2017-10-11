"Реал" готов включить Бэйла, Бензема и Модрича в сделку по Кейну

"Реал" намерен подписать контракт с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном, сообщает Diario Gol. По информации источника, английский клуб не станет продавать форварда, включенного в список номинантов на "Золотой мяч", меньше чем за 200 миллионов евро.

По этой причине президент мадридцев Флорентино Перес собирается провести обмен со "шпорами" - он намерен включить в сделку по переходу 24-летнего англичанина Гарета Бэйла, Карима Бензема и Луку Модрича. Суммарная трансферная стоимость трех игроков "королевского клуба" составляет 180 миллионов евро (Бензема - 60, Бэйл - 80, Модрич - 40; по данным transfermarkt.de. - Прим. "СЭ").

Отметим, что Бэйл и Модрич уже выступали за "Тоттенхэм". Валлиец защищал цвета лондонцев с 2007 по 2013 год, а хорват - с 2002 по 2012 год. Накануне появлись сообщения о том, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан готов выставить Бэйла на трансфер.