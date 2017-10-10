Зидан готов выставить Бэйла на трансфер?

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может попросить руководство клуба продать нападающего Гарета Бэйла, утверждает El Confidencial. По информации источника, французский специалист и президент клуба Флорентино Перес тем, что валлийский форвард в последнее время подвержен травмам.

Отмечается, что Зидан уже не рассчитывает на Бэйла, тогда как Перес еще не решил, стоит ли оставлять 28-летнего игрока в составе. По оценкам окружения президента "королевского клуба", на продаже нападающего можно выручить 101 миллион евро - летом в СМИ появлялись сообщения об интересе к Бэйлу со стороны "Манчестер Юнайтед".

Напомним, форвард перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. За это время он провел за испанский клуб 159 матчей, забив 70 голов.