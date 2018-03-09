08:44 | Футбол — Трансферы

"ПСЖ" нацелился на Фабинью и Канте

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"ПСЖ" хочет приобрести летом центрального полузащитника. Как сообщает Le Figaro, в сферу интересов парижан вошли Н’Голо Канте из "Челси" и Фабинью из "Монако". Причем бразильца "ПСЖ" пробовал купить в прошлом сезоне, но предложение в 50 миллионов евро было отклонено.

Также парижане уже контактировали с агентами Канте, но "Челси" не хочет отпускать француза, чей контракт рассчитан до 2021 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Капитан Цубаса

пущай Гвардиолу купят

13:56

Очень плохой мальчик

Мбаппе переоцененный игрок,не прогрессирует.Нефтяные шейхи переключились на других.

11:10

Manted

вам еще за Мбаппе платить,успокойтесь уже)

09:43

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