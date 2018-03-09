"ПСЖ" нацелился на Фабинью и Канте

"ПСЖ" хочет приобрести летом центрального полузащитника. Как сообщает Le Figaro, в сферу интересов парижан вошли Н’Голо Канте из "Челси" и Фабинью из "Монако". Причем бразильца "ПСЖ" пробовал купить в прошлом сезоне, но предложение в 50 миллионов евро было отклонено.

Также парижане уже контактировали с агентами Канте, но "Челси" не хочет отпускать француза, чей контракт рассчитан до 2021 года.